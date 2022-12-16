موعد مباراة المغرب والقنوات الناقلة.. هل يفوز العرب ببرونزية المونديال؟

ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء منتخب المغرب وكرواتيا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث والرابع على العالم، وذلك بعدما فشل المنتخبان في الصعود إلى نهائي كأس العالم في قطر بعد الهزيمة على يد فرنسا والأرجنتين.

ويعد هذا الإنجاز تاريخيا بالنسبة لمنتخب المغرب باعتباره أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى تلك المراحل من بطولة كأس العالم، وضرب المغرب مشوار أشاد بها الكثيرون بعدما نجح في إقصاء إسبانيا والبرتغال.

موعد مباراة منتخب المغرب

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة منتخب المغرب أمام كرواتيا في الصراع على برونزية كأس العالم 2022.

تقام مباراة المغرب وكرواتيا على ملعب استاد خليفة الدولي، غدا السبت الموافق 17 ديسمبر، وتذاع في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب افريقيا، والساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، بينما تذاع في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت البحرين وقطر والسعودية، وتذاع في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

وتذاع مباراة المغرب وكرواتيا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس بجانب القناة المفتوحة.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب

وجاء تردد قناة beIN Sports HD المفتوحة كالتالي

التردد: 11566.

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: أفقي

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4