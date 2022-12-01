موعد مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

صدام ناري خلال موعد مباراة المغرب وكندا اليوم التي تقام بين المنتخبين في الساعة الخاسة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، حيث يأمل أسود الأطلس في تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16 عن هذه المجموعة التي تضم أيضًا كرواتيا وبلجيكا، بعد خروج تونس وقطر والسعودية ممثلي العرب الآخرين في المونديال.

يحتل منتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كرواتيا صاحب المركز الأول، وذلك بعد تعادل أسود الأطلس مع كرواتيا في الجولة الأولى، ثم الفوز على بلجيكا في الجولة الثانية.

المغرب يبحث عن الفوز على كندا

المنتخب المغربي يدخل مباراة اليوم أمام كندا بحثا عن تحقيق الفوز وخطف تذكرة التأهل إلى دور الـ16 من المونديال دون انتظار نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا التي تقام في التوقيت نفسه.

على الجانب الآخر يخوض منتخب كندا لقاءه اليوم أمام المغرب وهو في المركز الأخير بلا أي نقطة حيث تعرض للهزيمة ثقيلة مساء الأحد الماضي أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي الهزيمة الثانية له على التوالي بعد السقوط أمام بلجيكا في الجولة الأولى بهدف نظيف.

موعد مباراة المغرب وكندا اليوم والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة المغرب وكندا اليوم في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية «الدوحة» وتنقل على القنوات التابعة لشبكة bein sport من خلال تردد 1105 أفقي، ومعدل ترميز 27500، كما تنقل قناة الكأس القطرية المباراة، عبر تردد 11919، أفقي، ومعدل ترميز 27500.