أسعار الكتاكيت والفراخ والبيض اليوم في بورصة الدواجن

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت، بمختلف أنواعها، الأبيض والساسو والبلدي والروزي، وأسعار البيض والفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 ديسمبر مؤكدة على أن التباين بين الأسعار يأتي حسب النوع والحجم والعمر.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووفقاً لبيان البورصة، فقد سجل سعر الكتكوت الأبيض جنيهين، والكتكوت ساس 3 جنيهات، والكتكوت البلدي جنيهين ونصف، والبلدي 3 جنيهات، والكتكوت الروزي جنيهين ونصف الجنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء 40 جنيها والفراخ الساسو من 53 جنيها إلى 55 جنيها، أما سعر الأمهات البيضاء فسجل 24 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

ووفقاً لبروصة البيض فقد سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 75 جنيها والأبيض 74 جنيها كما جاء سعر كرتونة البيض البلدي 75.00 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 86 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض 83 جنيها وكرتونة البيض البلدي 83 جنيها.