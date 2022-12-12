أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. «الأبيض» بجنيهين

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدية والساسو والفيومي، وكذلك أسعار البط المولار والموسكوفي والبيور، اليوم الاثنين، حيث يبحث كثيرون من أصحاب المزارع والمربين عنها.

سعر الكتكوت الأبيض والساسو

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 1.75 جنيه وجنيهين، والساسو بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، والبلدي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، وسجل الكتكوت الروزي سعر 2.50 جنيه، والهجين 3 جنيهات، والكتكوت الفيومي 3 جنيهات.

أسعار البط اليوم الاثنين

وبحسب بورصة الدواجن، سجل سعر البط المولر 16.5 جنيه، وكذلك للمسكوفي، أما البط البيور فسجل 11 جنيهاً، وتراوح الفرنساوي بين 24 إلى 24.5 جنيه، ولحم البط المولار بين 31 إلى 32.5 جنيه، وسجل لحم البط المسكوفي 47 جنيها.

وتراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 6.5 إلى 7.5 جنيه، وكتكوت البط المولار عمر يوم تراوح سعره بين 15 إلى 15.5 جنيه، أما كتكوت البط المسكوفي عمر يوم فتراوح بين 14 إلى 15 جنيهاً، وبط المولار بغال عمر يوم 14 جنيه، والمولار عمر 15 يوما 22 جنيها، والمسكوفي عمر 15 يوما 22 جنيها، والمسكوفي عمر يوم 14 جنيها.