فوز فريق جامعة أسيوط بالمركز الأول بمسابقة «الاستدامة والتغير المناخي»

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، فريق طلاب الجامعة المشاركين في مسابقة «هاكثون الاستدامة والتغير المناخي»، لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد «المنشاوي» تشجيعه المستمر وتقديم كل سبل الدعم والرعاية اللازمة لكل أعضاء الفريق الطلابي، والذي يقدم أفكارا إبداعية وخلاقة، ما يسهم تطبيقها في خلق مشروعات قومية وتنموية لخدمة المجتمع والتغلب على مشكلاته، وعلى رأسها القضايا البيئية و التغيرات المناخية.

الفريق الطلابي بجامعة أسيوط

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في بيان له، أن الفريق الطلابي يضم 7 أعضاء، وتأتي مشاركته في المسابقة ضمن إطار أنشطة إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وتشجيعا من إدارة الجامعة لطلابها ومشاركتهم في كل المسابقات والفعاليات التي تهتم بالأنشطة العلمية، والعمل على تطوير المجتمع.

وأكد «عبدالمولى»، حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الدعم والرعاية لكل الأنشطة الطلابية، وتشجعيها المستمر لطلابها، للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات على مستوى الجامعات المصرية والعالمية، وهو ما يأتي بثماره في حصول طلاب الجامعة على العديد من المراكز الأولى المتقدمة فى مختلف مشاركتها.