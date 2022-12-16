التحفظ على شقيقين لاتهامهما بإصابة طفل وممرضة بطلق ناري في مشاجرة بشبرا

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بالقليوبية، بالتحفظ على شقيقين بتهمة إطلاق أعيرة نارية في مشاجرة بشبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابة شخصين طفل وممرضة أثناء تواجدهما في محيط منطقة المشاجرة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين.

بلاغ بإصابة طالب بطلق ناري

أصيب طالب بانفجار بقرنية العين وممرضة في أذنها إثر مشاجرة بين شقيقين وآخرين على مبلغ 300 جنيه، حيث قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش

جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

تفاصيل إصابة طالب وممرضة في مشاجرة بشبرا

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بوجود مشاجرة بأعيرة نارية فرد خرطوش وإصابة طفل وممرضة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة طالب في عينه أثناء مروره في مكان المشاجرة وممرضة كانت متواجدة بالشارع أثناء حدوث المشاجرة بين شقيقان وآخرين على بعض الأعمال نظير مبلغ 300 جنيه

جرى نقل الطفل المصاب لمستشفى ناصر العام ثم نقله لمستشفى القصر العيني، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتحفظ على الشقيقين طرف المشاجرة

وأوضح عماد قزامل المحامي بالقليوبية لـ«الوطن»، أن الواقعة تندرج تحت طائلة جريمة الإصابة الخطأ والرعونة وحيازة سلاح بدون ترخيص، وتصل فيها العقوبة للسجن 7 سنوات في الإصابة الخطأ ومدة أخرى سجنا لحيازة السلاح الناري، وفي حالة حدوث وفيات في الواقعة يتم تغليظ العقوبة وتصل من السجن إلى الإعدام في حالة سبق الإصرار والترصد.