كشف غموض مقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في شبرا

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، اليوم الخميس، من كشف غموض مقتل عامل في مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بناحية مسطرد، دائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن المجني عليه، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث، فيما تمكنت مباحث القسم من ضبط 3 متهمين من أطراف المشاجرة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بمقتل عامل في مشاجرة

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل ومصابين في شارع مسطرد العمومي، دائرة القسم.

التحريات في الواقعة

تبين من التحريات نشوب مشاجرة بين طرف أول «أ. س. أ.»، 40 سنة، عامل، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بالوجه، وتم تحويله إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته، و«م. س. م.»، 45 سنة، عامل، مصاب بجروح قطعية بالوجه، وطرف ثاني «س. ع. س.»، 45 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و«ج. ر. س.»، 24 سنة، نتيجة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر، وكان بحوزة الطرف الثاني شوكة خشبية وسلاح أبيض «مطواة».

تمكن رجال مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبإرشاد الطرف الثاني تم ضبط العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمين في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

فيديو متداول للمشاجرة

في سياق متصل، كشفت التحقيقات وجود فيديو متداول لواقعة المشاجرة على عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، حيث تبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وبحسب تفريغ كاميرات المراقبة ورواية شهود عيان، فقد بدأت المشاجرة بمشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالسلاح، وتراشق بالحجارة، انتهت بسقوط المجني عليه مصاباً، حيث جرى نقله للمستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه، وتولت النيابة التحقيق.