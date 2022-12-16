«الرئاسة»: القمة الأمريكية الأفريقية تؤكد الاهتمام الدولي بالقارة السمراء

كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الأمريكية الأفريقية، إذ ذكر أن تلك المشاركة تأتي في إطار النشاط الرئاسي المكثف، خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الدولي أو الثنائي، موضحًا أن القمة لها دلالات كبيرة، وتوضح مدى الاهتمام الدولي المتزايد تجاه القارة الإفريقية.

أفريقيا في حاجة إلى البنية الأساسية القارية

وأضاف «راضي»، خلال لقاء خاص على شاشة «التليفزيون المصري»، أن القارة الأفريقية بها إمكانات كامنة كبيرة جدا على مستوى الموارد، والمواد الأولية والطاقة البشرية، موضحًا أن القارة الأفريقية تفتقد البنية الأساسية القارية، سواء طرق أو محاور ربط ما بين الدول أو محاور داخلية أو طرق الربط البحري أو حتى الرحلات الجوية المباشرة.

تطوير البنية التحتية للطرق في مصر أسهم في زيادة الاستثمار

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرب المثل بمصر وما حدث من طفرة كبيرة في شبكة الطرق، فتطوير البنية التحتية للطرق في مصر أسهم في زيادة الاستثمار، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، أكد في حديثه تطوير معايير مساعدة الدول والاقتصاديات الناشئة.