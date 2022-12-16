مبادرة لتيسير الزواج في قرية ببني سويف.. الشبكة 10 جرامات وإلغاء النيش

أطلق أهالي قرية بني صالح في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مبادرة لتيسير الزواج، وعدم المغالاة في التكاليف والمصاريف على أسرتي الزوج والزوجة، والابتعاد عن كل أشكال المغالاة والتباهي التي تعرف في القرى في ظل ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق.

اجتماع لأهالي بني صالح لإطلاق مبادرة لتيسير الزواج

وعقد أهالي القرية اجتماعًا حضره عدد كبير من رؤوس العائلات والمهتمين بالشأن العام داخل القرية، حيث تناولوا الارتفاع غير المسبوق لأسعار الذهب ومتطلبات الحياة في ظل أزمة اقتصادية عالمية، حيث اتفق الأهالي على عدد من البنود التي يجب الالتزام بها في الزواج والتسهيل وتيسيرالزواج على الطرفين.

اتفقنا على عدم المغالاة في شبكة العروسة

وقال محمود مسعود، أحد أهالي القرية في تصريحات لـ«الوطن»: «اجتماعنا كان من أجل التيسير والتسهيل على جميع أبناء القرية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم، حيث اتفقنا على عدة أمور أهمها عدم المغالاة في شبكة العروسة التي كانت تصل لـ100 جرام وأكثر، فقد قررنا ألا تزيد الشبكة عن 50 جراما، وأن لا تقل عن 10 جرامات وأيسرها أفضل، وإلغاء النيش، وكذلك تكاليف قراءة الفاتحة وما شابه».

في حين دعا الحاج أحمد إسماعيل في تصريحات لـ«الوطن»، إلى التكاتف من أجل المصلحة العامة وتيسير الأمور وليس تصعبيها بتكاليف لا فائدة منها، فالزوج يسر ورحمة قبل أى شيء.