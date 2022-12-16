الأرصاد توضح طقس الإسكندرية غدا.. شبورة مائية ومائل للحرارة صباحا 

تشهد حالة طقس الإسكندرية غدا السبت، تغيرات جوية عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تغيب الأمطار وتظهر الشبورة المائية على السواحل الشمالية، ويصاحبها طقس مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساءا مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج

طقس الإسكندرية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية معتدل غدا السبت، مع ميل إلى الحرارة صباحا، وهو الأمر الذي قد يشجع المواطنين إلى الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية في حال كان لديهم إجازة حيث أن بعض المصالح لا تعمل يوم السبت.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 30 كيلو متر في الساعة، وهي الرياح التي يتكون اتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة في ظل غياب الأمطار.

فتح الشواطئ تزامنا مع طقس الإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدا بالإسكندرية، إصدار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قرارا فتح الشواطئ نظراً لغياب الأمطار بهدف الاستمتاع بالشواطئ وبخاصة في فصل الشتاء نظرا لأن للإسكندرية طقسا وسحرا خاصا خلال فصل الشتاء وهو الأمر الذي يجذب الكثير من المواطنين للتوجه للبحر بغرض التمشية أو الصيد أو ممارسة الرياضة.