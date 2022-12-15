الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية في أسبوع: رياح وشبورة وسقوط أمطار

يشهد طقس الإسكندرية الأسبوع المقبل، بدءاً من غدا الجمعة حتى يوم الأربعاء المقبل، أجواء متقلبة يوما عن الآخر، تبدأ شبورة مائية مع طقس غائم جزئياً خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، على أن تكسر تلك الغيوم أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة مع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين التي تتزامن مع توقيت نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية.

طقس الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وذلك كي يدرك المواطنين طبيعة الطقس في تلك الأيام من أجل ارتداء الملابس المناسبة.

شبورة مائية مع طقس الإسكندرية الجمعة والسبت

ويشهد طقس الإسكندرية، الجمعة 16 ديسمبر، درجات حرارة 23 العظمى و15 الصغرى، فيما تكون السبت 17 ديسمبر، درجات حرارة 24 العظمى و15 الصغرى، ويشترك اليومان في إنهما شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا مع طقس غائم جزئياً.

طقس الإسكندرية الأحد

ويشهد طقس الإسكندرية الأحد 18 ديسمبر، درجات حرارة 24 العظمى و16 الصغرى، مع طقس غائم جزئياً ونشاط رياح بسرعة 30كم/س.

طقس الإسكندرية الإثنين

ويستمر طقس الإسكندرية الغائم يوم الإثنين 19 ديسمبر، بدرجات حرارة 23 العظمى و15 الصغرى، مع مع نشاط رياح بسرعة 30كم/س، وفرص أمطار غربا.

طقس الإسكندرية الثلاثاء والأربعاء

وتتغير الأجواء مع طقس الإسكندرية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث فرص أمطار خفيفة مع نشاط رياح 36 کم /س، مع درجات حرارة منخفضة حيث يسجل الثلاثاء 20 ديسمبر 21 العظمى و14 الصغرى، بينما درجات الحرارة في الإسكندرية الأربعاء 21 ديسمبر تتمثل في 22 العظمى و14 الصغرى.