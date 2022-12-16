وزير الخارجية الصيني يدعو لتعزيز التعاون مع دول وسط وشرق أوروبا

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، اليوم الجمعة، إلى تعزيز التعاون بين بلاده ودول وسط وشرق أوروبا، وجعله أكثر مرونة وتنسيقًا وانفتاحًا ونفعًا للجميع.

علاقات قوية بين الصين وأوروبا

وأكد الوزير الصيني - خلال كلمته أمام اجتماعات المنسقين الوطنيين الـ17 بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، عبر تقنية الفيديو - أن بلاده ودول وسط وشرق أوروبا شريكان تربطهما علاقات تاريخية عميقة ومزايا تنموية متكاملة وطلب قوي على التعاون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

التماسك بالتضامن والصداقة

وأشار إلى ضرورة تمسك الجانبين بالتضامن والصداقة باعتبارهما المحور الرئيسي لسياسة الصين تجاه أوروبا والتعاون هو الهدف العام، داعيا إلى إقامة تضافر أكبر مع البلدان المعنية، وإلى مواصلة الانفتاح لتحقيق نتائج مربحة للجانبين، منوهًا بأن بلاده ستنفتح بثبات على العالم على نطاق أوسع وستواصل استيراد منتجات أكثر تنافسية من دول وسط وشرق أوروبا، وستعامل شركات دول وسط وشرق أوروبا في الصين على قدم المساواة.

تسهيل الاستيراد من أوروبا

وأكد وزير الخارجية الصيني، استعداد بلاده لإدخال المزيد من الإجراءات الجديدة بشأن استيراد المزيد من المنتجات الزراعية والأغذية، والتجارة الإلكترونية، والتمويل، والارتباطية، وتسهيل التبادلات بين الشعوب وغيرها من المجالات.