توقعات بارتفاع معروض النفط في العالم 2023.. الصين وأوروبا كلمتا السر

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يسجل الطلب على النفط مقدار 2.3 مليون برميل في اليوم في عام 2022 و1.7 مليون برميل في اليوم في عام 2023، حسبما يكشف أحدث تقرير للوكالة، مشيرةً إلى أن الطلب المتزايد على زيت الغاز يعكس التفاؤل الأولي بشأن حالة الاقتصاد العالمي وآفاق إعادة فتح الصين.

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن المستخدمين الصناعيين في أوروبا يواصلون التحول من الغاز الطبيعي إلى زيت الغاز، وهو أرخص بكثير الآن، مضيفة أن هذا سيساعد في تعويض المخاوف من أزمة إمدادات الغاز خلال الشتاء وحتى 2023 و 2024.

أضاف وكالة الطاقة الدولية أن بيانات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي في مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قوية، بينما أشارت أرقام التضخم إلى أن ضغوط الأسعار تراجعت قليلاً، مما عزز الآمال في حدوث هبوط ضعيف في الطلب على النفط.

أضافت: «بينما من المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة وأوروبا الركود في عام 2023، من المرجح أن تكون فترات الركود هذه معتدلة، بمساعدة البنوك المركزية الأقل تشديدًا للسياسة النقدية، مع ظهور مؤشرات على أن وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة قد تبدأ في التباطؤ.»

ظهور انقطاع في الإمدادات

قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية تراجعت في نوفمبر للمرة الأولى في خمسة أشهر بعد أن خفضت السعودية ودول خليجية أخرى الإمدادات تماشيا مع أهداف إنتاج دول منظمة «أوبك +» المنخفضة.

وقالت الوكالة إن الإنتاج العالمي للشهر بلغ 101.7 مليون برميل في اليوم، وانخفض بمقدار 190 ألف برميل في اليوم عن أعلى مستوى سجله في أكتوبر بعد جائحة كورونا، وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاض أكبر في ديسمبر بعد أن بدأ سريان حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسية مع تحديد سقف لأسعار مجموعة السبع في الخامس من ديسمبر الجاري.

وأضافت الوكالة أنه في الدول غير الأعضاء في «أوبك +»، ارتفع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وارتفع بمقدار 3.1 مليون برميل في اليوم منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنتاج القوي في الولايات المتحدة والبرازيل وبحر الشمال.

وقالت إنه من المتوقع أن يرتفع المعروض النفطي العالمي لعام 2023 بمقدار 770 ألف برميل في اليوم فقط على مدار العام إلى 100.8 مليون برميل في اليوم بعد نمو 4.7 مليون برميل في اليوم في عام 2022.

أرصدة السوق العالمية

يأتي تحذير وكالة الطاقة الدولية من مخاطر أسعار النفط الصاعدة في الوقت الذي يتداول فيه مؤشر برنت القياسي الفعلي حول مستوى 80 دولارًا للبرميل، بعد أن وصل لـ100 دولار للبرميل قبل أكثر من شهر بقليل مع مخاطر الطلب العالمي وسط فترات الركود وخسائر الإمدادات الروسية المحتملة.

وسلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء على انخفاض المخزونات العالمية الملحوظة بمقدار 23.2 مليون برميل في أكتوبر، حيث انخفضت مخزونات المنتجات للمرة الأولى منذ مارس، وشهد النفط الخام زيادة أقل، وزادت مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 17.3 مليون برميل، لتصل إلى 2765 مليون برميل، مما أدى إلى تضييق العجز مقابل متوسط ​​الخمس سنوات إلى 150.2 مليون برميل، لكن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل.

أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن البيانات الأولية للولايات المتحدة وأوروبا واليابان تظهر زيادة مخزونات الصناعة بمقدار 3.1 مليون برميل في نوفمبر.

على الرغم من قيود «أوبك +» والمزيد من الانخفاضات المتوقعة، خاصة من روسيا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الإنتاج العالمي الطلب خلال بقية عام 2022 والربع الأول من العام المقبل.