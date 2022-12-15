الصين تؤكد التزامها بالتعاون مع الحكومة الماليزية الجديدة

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الماليزية الجديدة للمضي قدما في صداقة البلدين وتعزيز التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر عبر الفيديو، وفقا لما أوردته شبكة «سي جي تي إن» الإخبارية الصينية، اليوم، على موقعها الإلكتروني.

الذكرى العاشرة للشراكة بين البلدين

وأكد وانج أن الصين مستعدة لاغتنام فرصة الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وماليزيا في عام 2023 والذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وماليزيا في عام 2024، لبذل جهود مشتركة نحو بناء مجتمع صيني - ماليزي بمستقبل مشترك.

صداقة تقليدية بين الصين وماليزيا

من جانبه، أشاد زامبري بالصداقة التقليدية بين الشعبين الصيني والماليزي والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين البلدين، وقال إن الحكومة الماليزية الجديدة مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتعميق التعاون في مختلف المجالات.