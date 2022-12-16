ويجز يصل إلى العالمية بأغنية «عز العرب».. أبهر الأجانب وتصدر «يوتيوب»

لم يتقصر الاحتفاء والتفاعل الكبير على أغنية ويجز الجديدة «عز العرب»، الخاصة بختام كأس العالم قطر 2022، على العالم العربي فقط، بل تخطى الحدود، ووصل إلى جميع القارات، بعد أن نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر «يوتيوب» الأغنية الرسمية لمغنى الراب المصري، إذ عبر العديد من المتابعين حول العالم، عن إعجابهم بالكليب الرسمي.

وعلق العديد من الأشخاص من أوروبا ودول آسيا وغيرها، عبر موقعي «تويتر» و«يوتيوب»، عن انبهارهم بكليب أغنية عز العرب، إذ طالب بعضهم بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية: «لا نفهم ما يقال، لكن الموسيقى رائعة، وبالتأكيد هي موسيقى البوب، نريد ترجمتها إلى الإنجليزية».

متابعون أجانب: ويجز هو الفتى الذهبي

كتب أحد المعلقين الأجانب، في تعليقه: «هذه الأغنية جميلة جدًا لكأس العالم، ويجز هو الفتى الذهبي المصري»، وأضاف آخر: «لم أسمع أبدًا أغنية أفضل من هذه في جميع بطولات كأس العالم، لقد استمعت إليها 6 مرات حتى الآن، وأريد الاستماع إليها مرة أخرى، بالفعل هو رائع».

وعبر أحد الأشخاص، عن إعجابه بالأغنية، قائلًا: «المشاعر في هذه الأغنية رائعة»، وكتب آخر بالبرتغالية: «هذه أفضل موسيقى لكأس العالم قطر 2022»، وتابع آخر يحمل حسابه اسم جوستن جوميز: «رائع! لم أتوقع أن تكون الأغنية كذلك، هل هي جزء من الموسيقى التصويرية الرسمية؟»، واشتمل آخر المغنين العرب في تعليقه: «صوت الحنجرة العربية لذيذ».

«عز العرب» على «يوتيوب»

احتلت أغنية «عز العرب»، التي يغنيها ويجز في حفل ختام كأس العالم الأحد المقبل، على أرض استاد لوسيل، المركز الثاني عالميًا على مستوى تريندات «يوتيوب»، بعد مرور 24 ساعة فقط، من طرحها، إذ وصل عدد المشاهدات إلى أكثر من 800 ألف مشاهدة، كما تتصدر حاليًا قائمة الأكثر تداولا على «تويتر».

كلمات أغنية «عز العرب»

من كلمات أغنية ويجز الجديدة «عز العرب»: «زي ما أكون بحلم.. تعالى شوف الشغل.. في السما بلمع.. ومش مستني الشكر.. بالظبط دي كورة.. علشان كدا بغني.. بقول ومن قلبي.. الكورة تسمعني».