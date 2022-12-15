«حماة الوطن» بالدقهلية: مصر عادت ريادتها في المنطقة العربية والإفريقية

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب، إن مصر في أزهي عصورها لبناء الجمهورية الجديدة بداية من حجم الاستثمارات مشروعات غير المسبوقة، في الطرق والمدن الجديدة، والأسبوع قبل الماضي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح المرحلة الأولى لبناء المنصورة الجديدة، ولدينا 30 مدينة جديدة جرى إنشاؤها حديثا، وزادت مساحة 17% من مساحة الجمهورية المشتغلة، ونرى مشروعات غير مسبوقة في كافة المجالات.

منتدى الحوار الوطني الأول لحزب حماة الوطن بالدقهلية

جاء ذلك خلال منتدى الحوار الوطني الأول لحزب حماة الوطن بالدقهلية لمناقشة المحور السياسي تحت عنوان «الشباب والجمهورية الجديدة» بقاعة ديوان عام محافظة الدقلهية، بحضور، حازم نصر، نائب رئيس تحرير الأخبار، وأسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، والإعلامي جابر القرموطي، والمهندس أحمد رعب امين حزب حماة وطن بالدقهلية، والمهندس أحمد عيطة أمين التنظيم بالدقهلية، والدكتورة شيماء أبو الحمايل أمين عام مساعد الحزب بالدقهلية، واللواء أسامة ضلع أمين عام مساعد الحزب بالدقهلية.

وأضاف «العوضي»، خلال كلمته أن مصر عادت ريادتها في المنطقة العربية والإفريقية، وعلاقتنا متوازنة مع كل الدول أمريكا وروسيا والصين ونملك علاقات استراتيجية مع كل هذه الدول، وكل هذه القوى تريد استغلال الثروات وتتقرب إلى دول إفريقيا بالمساعدات البسيطة

وعن دور الشباب في الجمهورية الجديدة، أوضح أن لدى مصر ميزة كبيرة هي أن أكثر 60% من أبناء هذا الشعب شباب، والقيادة السياسية مكنت الشباب ومنها تنسيقية شباب الأحزاب وتوليهم الوظائف العليا، وهذا الهدف الأساسي.

الكل شريك في بناء المستقبل

وطالب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالمشاركة الفعالة من الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، مؤكدا أن المستهدف بالحوار الوطني أن الكل شريك في بناء المستقبل، إلا أن 66 حزب سياسي أرسلوا ورقة عمل،ومن يرى خطة إصلاح يقدمها.