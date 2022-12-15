«حماة الوطن» بالدقهلية: التطور الاقتصادي يحميه المؤسسات والشعب والأحزاب

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، إن العمل السياسي عمل واحد يجب الحفاظ عليه، وعندما تضرب العملية السياسية تهتز وترجع سنوات للوراء، مؤكدا أن التدرج الحزبي يحتاج لتدرج ونمو مثل الطفل، وعندما يحدث إهدار للعملية السياسية يستفيد من يشتغل تحت الأرض، ويظل يستفيد في غياب الأحزاب السياسية، وأمنيتي أن تزدهر الحياة الحزبية في مصر.

جاء ذلك خلال أولى جلسات منتدى الحوار الوطني الأول لحزب حماة الوطن بالدقهلية الذي ناقش المحور السياسي تحت عنوان «الشباب والجمهورية الجديدة» بقاعة ديوان عام محافظة الدقهلية.

حضور سياسي كبير بمنتدى الحوار الوطني في الدقهلية

حضر الحوار كل من، حازم نصر، نائب رئيس تحرير الأخبار، والإعلامي جابر القرموطي، واللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والمهندس أحمد رعب، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، وعدد كبير من المواطنين والأحزاب السياسية.

سرايا حركة البناء لم تحدث تاريخ مصر الحديث

وأضاف «سرايا» في كلمته بالمنتدى، أن ما يحدث من حركة بناء لم تحدث تاريخ مصر الحديث، ونرى النهوض في كل شيء، وبدأنا نعمل شبكة طرق تتناسب مع المساحة الكبيرة في مصر، وشبكة صرف صحي، ونهوض تعليمي وصحي لم نراه من قبل.

وأشار إلى أن الجميع يرى حركة التطور والعمران، في العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، وغيرها من المدن التي نتمنى أن يخرج أهل الريف من الوادي الضيق إلى مساحات مصر الشاسعة، ورأينا زراعة الصحراء في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتخرج منها أطنان الفاكهة وتصديرها إلى الخارج.

التطور الاقتصادي لا يحميه المؤسسات فقط

وأكد أن التطور الاقتصادي لا يحميه المؤسسات فقط، ويحميه هو الشعب والأحزاب والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية في مصر أمامها فرصة كبيرة، باحتضان الدولة لكم، وعليكم تطوير نفسكم، وإن لم تستغلوها تهدروا فرصة ذهبية وادرسوا شكل التنظيم وشكل الاجتماع، والتحاور، والخروج بورقة أساسية للتنفيذ.

وقال حازم نصر، نائب رئيس تحرير الأخبار، إن المجتمع المصري أقوى مما يتصور جميع أعدائه، فمصر أقوى من كل هؤلاء ورغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، إلا أننا مجتمع متماسك وهذا أهم طريق للتقدم والمستقبل.