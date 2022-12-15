اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يحدد خارطة مستقبل تنمية أفريقيا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يحدد خارطة مستقبل تنمية أفريقيا في «القمة الأمريكية».

- الرئيس: القارة السمراء تحتاج إلى مشروع دولي يحشد الموارد والخبرات لتنفيذ بنية أساسية مكتملة الأركان.

- وزير الدفاع الأمريكي: «واشنطن» ملتزمة بتعزيز التعاون مع مصر.. ونقدر جهود الرئيس لحل الأزمات.

- نواب «الديمقراطي والجمهوري»: مصر شريك محوري وركيزة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

- قادة الأحزاب: مشاركة الرئيس السيسي في القمة خطوة لتصحيح المسار الاقتصادي لأفريقيا.

- «مدبولى»: نَعِد بتحقيق «بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد وتصون التنمية».

- جمهورية جديدة «بلا فساد».

- إطلاق الإصدار الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» برعاية رئيس الجمهورية.

- وزير الكهرباء: خفض سعر شراء الطاقة المولدة من الرياح لتشجيع المستثمرين.

- القوات المسلحة تنظم «حواراً أمنياً» لملحقى الدفاع الأجانب بمصر.

الصفحة الثانية

- السيسي يحدد خارطة تنمية أفريقيا: القارة تحتاج مشروعاً دولياً لتنفيذ البنية الأساسية.

- حزبيون: مشاركة الرئيس في القمة الأمريكية - الأفريقية خطوة لتصحيح المسار الاقتصادي للقارة.

- محلل سياسي أمريكي: مشاركة الرئيس السيسي في القمة تضيف إليها قيمة كبيرة.

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: آن الأوان لتوقيع قانون يحمي الأجيال المقبلة من تداعيات «السد الإثيوبي».

الصفحة الثالثة

- برعاية الرئيس السيسي.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

- حرب شاملة ضد «الفساد».

- «مدبولي»: نَعِد بتحقيق رؤية الاستراتيجية «بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد».

- توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الرقابة الإدارية» و«الرياضة والتعليم العالي».

الصفحة الرابعة

- 5 أهداف لاستراتيجية مكافحة الفساد في نسختها الثالثة «2023 - 2030».

- جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر.

- بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة.

- جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.

- مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادر على مكافحته.

الصفحة الخامسة

- تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد.

- 4 خطوات من «التخطيط إلى الإطلاق».. حتى ترى النور.

- متابعة التنفيذ وتقديم التقارير.

الصفحة السادسة

- حصاد 4 سنوات من تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد: تحقيق ٨٦% من المستهدف.

- 5 مسارات أساسية لمكافحة الفساد.

الصفحة السابعة

- عضو «اتصالات النواب»: طفرة في «المكافحة».. ولدينا تشريعات لإنهائه.

- مدير «القومي للحوكمة»: إطلاق الاستراتيجية يمنع مخاطر الفساد عن مسار التنمية.

- الباحثة بـ«المصري للفكر»: تحسن مؤشرات مصر في الشفافية العالمية دليل على تقدمها في مكافحة الفساد.

- عضو «التنسيقية»: تطوير الجهاز الإداري أسهم في إنجاح استراتيجية مكافحة الفساد.

الصفحة الثامنة

- ولسّه الأماني ممكنة.

- مواجهة فرنسا في طيّ النسيان بالمغرب.. «الركراكي» يخطط من جديد لمنصة التتويج.

- أرقام خاصة في قبضة «فخر العرب».. وسلاح جديد لتجديد الطاقة «فخور بكم يا أسود».

- البديل الغدار «كولو».. فتى فرنسا من دكة البدلاء لدخول التاريخ في «44» ثانية.

- لا تحزن يا أخي.. قصة المونديال الباقية: جمعتهما الفرحة.. ولم تفرق بينهما الخسارة «الصداقة كنز لا يفنى».

- كابوس «ميسي» عوامل مشتركة بين ضياع حلم «مارادونا» وأمل «ميسي» الأخير.