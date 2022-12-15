اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يحدد خارطة مستقبل تنمية أفريقيا
كتب:
أحمد شوقي
08:54 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
عدد "الوطن"
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي يحدد خارطة مستقبل تنمية أفريقيا في «القمة الأمريكية».
- الرئيس: القارة السمراء تحتاج إلى مشروع دولي يحشد الموارد والخبرات لتنفيذ بنية أساسية مكتملة الأركان.
- وزير الدفاع الأمريكي: «واشنطن» ملتزمة بتعزيز التعاون مع مصر.. ونقدر جهود الرئيس لحل الأزمات.
- نواب «الديمقراطي والجمهوري»: مصر شريك محوري وركيزة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
- قادة الأحزاب: مشاركة الرئيس السيسي في القمة خطوة لتصحيح المسار الاقتصادي لأفريقيا.
- «مدبولى»: نَعِد بتحقيق «بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد وتصون التنمية».
- جمهورية جديدة «بلا فساد».
- إطلاق الإصدار الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» برعاية رئيس الجمهورية.
- وزير الكهرباء: خفض سعر شراء الطاقة المولدة من الرياح لتشجيع المستثمرين.
- القوات المسلحة تنظم «حواراً أمنياً» لملحقى الدفاع الأجانب بمصر.
الصفحة الثانية
- السيسي يحدد خارطة تنمية أفريقيا: القارة تحتاج مشروعاً دولياً لتنفيذ البنية الأساسية.
- حزبيون: مشاركة الرئيس في القمة الأمريكية - الأفريقية خطوة لتصحيح المسار الاقتصادي للقارة.
- محلل سياسي أمريكي: مشاركة الرئيس السيسي في القمة تضيف إليها قيمة كبيرة.
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: آن الأوان لتوقيع قانون يحمي الأجيال المقبلة من تداعيات «السد الإثيوبي».
الصفحة الثالثة
- برعاية الرئيس السيسي.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
- حرب شاملة ضد «الفساد».
- «مدبولي»: نَعِد بتحقيق رؤية الاستراتيجية «بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد».
- توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الرقابة الإدارية» و«الرياضة والتعليم العالي».
الصفحة الرابعة
- 5 أهداف لاستراتيجية مكافحة الفساد في نسختها الثالثة «2023 - 2030».
- جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر.
- بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة.
- جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
- مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادر على مكافحته.
الصفحة الخامسة
- تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد.
- 4 خطوات من «التخطيط إلى الإطلاق».. حتى ترى النور.
- متابعة التنفيذ وتقديم التقارير.
الصفحة السادسة
- حصاد 4 سنوات من تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد: تحقيق ٨٦% من المستهدف.
- 5 مسارات أساسية لمكافحة الفساد.
الصفحة السابعة
- عضو «اتصالات النواب»: طفرة في «المكافحة».. ولدينا تشريعات لإنهائه.
- مدير «القومي للحوكمة»: إطلاق الاستراتيجية يمنع مخاطر الفساد عن مسار التنمية.
- الباحثة بـ«المصري للفكر»: تحسن مؤشرات مصر في الشفافية العالمية دليل على تقدمها في مكافحة الفساد.
- عضو «التنسيقية»: تطوير الجهاز الإداري أسهم في إنجاح استراتيجية مكافحة الفساد.
الصفحة الثامنة
- ولسّه الأماني ممكنة.
- مواجهة فرنسا في طيّ النسيان بالمغرب.. «الركراكي» يخطط من جديد لمنصة التتويج.
- أرقام خاصة في قبضة «فخر العرب».. وسلاح جديد لتجديد الطاقة «فخور بكم يا أسود».
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