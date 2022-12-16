أحمد فايق: هيئة سلامة الغذاء الأمريكية أجازت زراعة اللحوم في المختبرات

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت زراعة اللحوم في المختبرات، وطرحها في الأسواق.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» على قناة «dmc»: «هي خطوة أولى وهناك موافقات أخرى ستتبعها، اللحوم في الفترة المقبلة هيتم زراعتها داخل المختبرات، ولن نربي دجاج أو حيوانات ونذبح، ولكن نتحدث عن خلايا يتم زراعتها داخل المختبرات لتنمو وتتحول إلى لحم يباع في الأسواق، وهو ما سبب جدلا شديدا».

وتابع: «هناك جدل بشأن قرار هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث يذكر البعض أن ذلك سيغير من الطبيعة وليس هناك أي إفادة منه، أما الموافقون فيقولون ما هو الطبيعي في العالم حاليا؟، على اعتبار أن هناك تعديل وراثي وتحصل الحيوانات على مواد كثيرة أثناء التغذية، ومن قاموا بذلك يقولون إن اللحوم المزروعة داخل المختبرات سيكون ثمنها أقل من اللحوم التجارية، وسيتم إنتاج كل الأنواع من اللحوم الحيوانية والداجنة».