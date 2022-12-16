«مستقبل وطن»: إجراء 67 عملية مياه بيضاء مجانا واستمرار القوافل الطبية بكفر الشيخ

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية لمرضى العيون بالتنسيق مع مستشفى المغربى للعيون، بحضور نُخبة من أفضل الأطباء المتخصصين فى أمراض العيون، برعاية المهندس عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ.

إجراء 67 عملية مياه بيضاء مجانا

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، وبإشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ.

إجراء عمليات المياه البيضاء مجاناً

وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، إن المقر الرئيسي للحزب بالمحافظة شهد صباح اليوم الجمعة إقبالا كبيراً على القافلة الطبية التى يُنظمها الحزب بالتنسيق مع مؤسسة المغربى للعيون برعاية المهندس عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، وتستهدف القافلة من الأساس إجراء عمليات المياه البيضاء مجاناً فى مستشفى المغربى بالقاهرة، وإعفاء الأهالي من أي مصروفات، بالإضافة إلى عمل نظارات مجاناً، وتحويل حالات أخرى لعمل فحوصات بالمستشفى.

الكشف على 124 حالة

وأوضح «أبو شوشة»، أنه تم الكشف على 124 حالة، وتقرر إجراء 67 عملية مياه بيضاء بالمجان، وعمل 31 نظارة، وتحويل 11 حالة للمستشفى لإجراء فحوصات، وصرف علاج لـ14 حالة أخرى مجاناً، مؤكداً استمرار القوافل الطبية بالتنسيق مع المستشفيات المتخصصة بالمحافظة وخارجها، لتوفير الخدمات الطبية المتميزة لأهالى محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى يُنظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.