إزالة حالات تعدٍ على أرض زراعية بالحامول وشدة خشبية بقرية بمطوبس بكفر الشيخ

شهدت قريتين بمركزي الحامول ومطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، إزالة تعد على أراض زراعية، وفك شدد خشبية بمنزل، دون الحصول على تصريح بالبناء، ضمن الحملات التي تشهدها مدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدي على الأرض الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعد في المهد.

تنفيذ إزالة فورية في المهد بقرية البنا

تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وبرئاسة رضا الشربيني نائب رئيس المركز والمدينة، ومحمد الميمي، رئيس قرية البنا، وعمر الألفي، رئيس قرية التفتيش، من تنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرساني بقرية البنا، تعدي على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تمكنت الحملة من إزالة تعدى على حرم شارع مركز الشباب بقرية غرب تيرة.

إزالة شدة خشبية معدة للصبة بقرية إبيانة

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بإشراف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من إزالة شدة خشبية معدة للصبة بقرية إبيانة التابعة لقرية منية المرشد.

تكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بضرورة تكثيف الجهود، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفين، وذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من أجل التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات أولاً بأول، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، وفرض سيادة القانون.