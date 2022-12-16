محافظ كفر الشيخ: رفع 220 طن قمامة بـ14 مركزا.. واستمرار أعمال النظافة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم شن حملات نظافة رفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق، ورفع كفاءة وتسوية شوارع وميادين، بجميع المدن وقرى المراكز بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة، وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة، وغيرها من المعدات.

رفع 220 طن مخلفات

وذكر المحافظ، في بيان له، أنه جرى رفع 220 طن مخلفات، بمراكز «كفر الشيخ، وقلين، ودسوق، وفوه، ومطوبس، والرياض، وسيدي سالم، وبيلا، والحامول، وبلطيم، ومسير، وسيدي غازي، والبرلس، ومصيف بلطيم»، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف حملات النظافة والتجميل

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجّه بتوفير الإمكانات اللازمة، وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة، ورفع القمامة، وإزالة المخلفات، ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة المحيطة.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.