مستشار رئيس الوزراء لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: جميع الوزارات ستنقل للعاصمة الإدارية

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من الأساسيات الخاصة بالإصلاح الإداري، وما زال العمل جاريا بقوة لحوكمة كل الإجراءات الإدارية، موضحًا أن موعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يحددها القيادة السياسية في مصر، وذلك خلال حواره في برنامج «بصراحة»، مع الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة «الحياة»

وأضاف «محمود»، أن جميع الوزارات سيتم نقلها للعاصمة الإدارية: «كل اللي شغالين في ديوان الوزارة عدا عدد قليل اللي بيقدم خدمات للمواطنين سيتم انتقالهم، فيه وزارات عندها 7 أو 8 مباني، هتفضى، وده هيبقى شكل استثماري جديد في مصر، لأنهم في أماكن من أغلى سعر في مصر، زي المهندسين والدقي و وسط البلد».

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: «دي مباني مملوكة للدولة هيتدخل فيها الصندوق السيادي ، وهييجي من وراها دخل كبير للدولة، من أحسن اللي اتعملت في الفترة اللي فاتت هي العاصمة الإدارية الجديدة وهنحس بيها بعد الانتقال المرور هيبقى أحسن، والبيئة هتبقى أنقى».