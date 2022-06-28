هاني محمود: منصة مصر الرقمية تقدم 120 خدمة حكومية وتمنع الفساد

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنّ وزارة الاتصالات بذلت جهودًا كبيرة للغاية لإعداد مراكز البيانات حتى تتم ميكنة الخدمات الحكومية، التي تعتبر من أهم محاور إصلاح الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الامتحانات تضم جزءًا فنيًا يضعه مجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى الجزء النفسي والمهارات الشخصية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وكل ذلك في اختبارات عالمية تطبق في كبرى دول العالم.

منصة مصر الرقمية تقدم 120 خدمة حكومية

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن منصة مصر الرقمية تقدم 120 خدمة حكومية، داعيًا المواطنين إلى التسجيل فيها لإنهاء الخدمات دون الاضطرار للذهاب إلى أماكن تقديم الخدمة: «كل حاجة موجودة على المنصة حتى بياناتي الشخصية، وقبل نهاية العام الجاري سيرتفع هذا العدد إلى 200 خدمة».

الاستعانة بالتجارب العالمية الناجحة مثل استونيا

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري أن من أهم الخدمات المتاحة على المنصة استصدار بطاقة رقم قومي: «لا نبدأ من الصفر، استعنا بالتجارب العالمية الناجحة مثل استونيا، التي تعتبر أنجح دولة في العالم في الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، وفي عام 2015 احتفلت بأنها حكومة لا ورقية، ومصر ماشية في هذا الطريق، وعمومًا ميكنة الخدمات الحكومية تمنع 80% من فرص الفساد».