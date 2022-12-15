منتخب المغرب يسجد شكرا لله رغم الهزيمة.. والجمهور: شرفتونا يا أبطال

هزم منتخب المغرب بكأس العالم قطر 2022، في مباراة الدور قبل النهائي، أمام فرنسا، بثنائية دون رد، بعدما حقق أداءًا مشرفًا وفاز على العديد من المنتخبات القوية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها؛ إذ لم يتأهل منتخب عربي أو أفريقي قبل ذلك إلى الدور قبل النهائي.

وعقب انتهاء المباراة ودع المنتخب المغربي الاستاد بسجد شكر، لتأهلهم للدور قبل النهائي، وعانقوا بعضهم في لحظة أسى وحزن، وقدموا التهنئة لمنافسيهم في المنتخب الفرنسي على الفوز، والتأهل للدور النهائي، في المباراة التي تجمعهم مع الأرجنتين.

فخر العرب



سجود لاعبي منتخب المغرب بعد مباراة نصف النهائي أمام فرنسا #المونديال_مع_جول #FIFAWorldCuppic.twitter.com/u9dvZb5s1x — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) December 14, 2022

الجماهير توجه الشكر للمنتخب المغربي

ورغم حزن الجماهير العربية على خروج المنتخب المغربي من بطولة كأس العالم بعد أدائه المشرف، إلا أن الجميع تضامن مع «أسود الأطلس» ولاعبيه؛ إذ دون الكثيرون عبر موقع «تويتر»: «شكرًا منتخب المغرب شرفتونا يا أبطال، وقدمتوا أداءً استثنائيا للتاريخ، ومهما كانت النتيجة، تأهلكم لهاي المرحلة إنجاز للعرب أجمع نفتخر به».

وعبر «هاشتاج» منتخب المغرب، عبر الكثيرون عن امتنانهم وتقديرهم للمنتخب المغربي والصورة المشرفة التي ظهر بها، مؤكدين: «هذا منتخب المغرب قد يكون ما ربح كأس العالم لكنه ربح قلوب العالم.. شكرا منتخب المغرب على توحيد العرب خلال 25 يوما، منتخب المغرب كتب التاريخ بوصوله إلى قبل نهائي كأس العالم بأداء بطولي مشرف.. حظ أوفر لأسود الأطلس في المباراة المقبلة والحصول على المركز الثالث».

هذا منتخب المغرب قد يكون ما ربح كأس العالم لكنه ربح قلوب العالم ????

شكرا منتخب المغرب علي توحيد العرب خلال 25 يوم#فرنسا_المغرب pic.twitter.com/PJfST6hH9H — مي العيدان (@mayal3eidan) December 14, 2022

المستكاوي: المنتخبات العربية تستطيع مواجهة نظيرتها الأوربية

وكتب الناقد الرياضي حسن المستكاوي: «هارد لك المغرب رأسك مرفوعةً، هذه المباراة تؤكد أن المنتخبات العربية تستطيع مواجهة المنتخبات الأوروبية»، مشيرا إلى أن فرنسا سجل هدفين من أخطاء دفاعية، بجانب مهارة مبابي، صانع الهدف الثاني، لافتًا إلى أن ما قدمه «أسود الأطلس» الليلة، يجب أن يزيل الرهبة من قلوب وعقول المنتخبات العربية في البطولات الكبيرة.