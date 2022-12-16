وائل جسار يروج لحفلاته بأوروبا في رأس السنة 

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء سلسلة حفلات في أوروبا ضمن احتفالات رأس السنة، والتي روَّج لها جسار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وكتب وائل جسار قائلا: حفلات شهر ديسمبر في أوروبا، ألمانيا ببرلين 17 ديسمبر، إسبانيا بماربيا 22 ديسمبر والسويد يوم 23 ديسمبر بستوكهولم، السويد يوم 25 ديسمبر بمالمو.

أغنية ولا في الأحلام

وطرح وائل جسار مؤخرا كليب بعنوان «ولا فى الأحلام» والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة ومن إخراج فادي حداد.

تدور قصة فيديو كليب ولا في الأحلام وإطار رومانسي حول صحفية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل فيقع في حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليقرب المسافات بينهما.