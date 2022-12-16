يوسف القعيد لقناة الحياة: سيناريو فيلم «المواطن مصري» أضر بالرواية

قال الروائي والكاتب الصحفي يوسف القعيد، إن روايته «الحرب في بر مصر» تحولت الى فيلم « المواطن مصري» من إخراج صلاح أبوسيف وبطولة عمر الشريف، مضيفا أنه لم يكن سعيدًا باختيار عمر الشريف لأداء بطولة الفيلم.

وأضاف «القعيد»، خلال حواره في برنامج «بالخط العريض»، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، على شاشة «الحياة»، أنه تم إبراز وتكبير دور عمر الشريف في الفيلم على حساب الأدوار الأخرى، وحدثت تغييرات في السيناريو، وهذا هو الفرق بين الرواية والفيلم، موضحًا أنه التقي عمر الشريف في اول يوم تصوير للفيلم، واكتشف أنه إنسان بسيط للغاية ويمكن التعامل معه ورفع من مستوى الفيلم ولكن التغييرات أضرت بالرواية.