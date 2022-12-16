أسعار الفضة اليوم في مصر.. جرام 925 يسجل 16.96 جنيه

كشف موقع «جولد برايس» الخاص بأسعار الفضة والذهب، عن أسعار الفضة اليوم في مصر، وسعر جرام الفضة عيار 925، إذ يحرص العديد من الشباب على معرفة الأسعار إذ تعتبر من الهدايا القيمة، خاصة أن أسعارها بسيطة مقارنة بالذهب.

أسعار الفضة اليوم في مصر

وجاءت أسعار الفضة اليوم في مصر وسعر جرام الفضة عيار 925، كالتالي:

أونصة الفضة يصل سعرها إلى 570.831 جنيه، أي 23.13 دولار.

جرام الفضة النقية عيار 999 يصل سعرها إلى 18.32 جنيه بما يعادل 0.74 دولار.

جرام الفضة البريطانية عيار 958 بسعر يصل 17.56 جنيه يما يعادل نحو 0.71 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر

- الفضة الإسترليني عيار 925 يصل سعر الجرام إلى 16.96 جنيه بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة العملات عيار 900 سعر الجرام يصل إلى 16.50 جنيه بما يعادل نحو 0.67 دولار.

- جرام فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى 14.67 جنيه بما يعادل نحو 0.60 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 16.13 جنيه بما يعادل 0.66 دولار.

أسعار سبائك وكيلو الفضة في مصر

- سبيكة الفضة 50 جراما بسعر يصل إلى 1206.69 جنيه بما يعادل 49.00 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2404.20 جنيه بما يعادل 97.63 دولار.

- سبيكة الفضة 200 جرام بسعر يصل إلى 4588.17 جنيه بما يعادل 186.31 دولار.

- سبيكة الفضة 250 جراما بسعر يصل إلى 5643.45 جنيه بما يعادل 229.17 دولار.

- سبيكة الفضة 500 جرام بسعر يصل إلى 11,176.78 جنيه بما يعادل 453.86 دولار

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 22,023.21 جنيه بما يعادل 894.31 دولار.