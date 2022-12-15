القصة الكاملة لسقوط المتهم بتكوين 20 مليون جنيه من تزوير العملات بالجيزة

خلال الفترة الماضية، وجد المليونير المزور بالجيزة أن تقليد العملات المزورة والنصب على المواطنين، حيلة تجني له الأموال الطائلة، لدرجة أنه كون ثروة بالملايين في وقت ليس بالكبير، ظنًا منه أنه سيفلت من العدالة، ولن يقع تحت طائلة القانون، واستمر الحال هكذا، حتى وردت معلومات إلى رجال الشرطة بنشاطه غير المشروع، وتزويره العملات، ليتمكن رجال الشرطة من ضبطه، بحوزته مبالغ كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اقتياده الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بتفاصيل الجريمة التي شهدتها محافظة الجيزة، كانت بدايتها عقب ورود معلومات إلى رجال الشرطة، تفيد قيام أحد الأشخاص بتقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي شراء الدولار الأمريكي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وتوصلت تحريات الشرطة في الواقعة، إلى أن المتهم يقوم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي شراء الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفي، عن طريق إيهامهم امتلاكه ملايين الدولارات، ورغبته فى بيعها لهم بسعر أقل بكثير من السعر الرسمي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه، وبحوزته 4 ملايين دولار أمريكي مزورة، ومعدل التزوير فئة 100 دولار ومليون و300 ألف جنيه، من فئة 200 جنيه مقلدة، و4 سبائك ذهبية اللون، كما تم الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير وسلاح ناري وسيارتين.

وعقب ضبط المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، اعترف بإرتكابه تلك الجرائم، وأنه حقق ثروة من وراء نشاطه الإجرامي، تقدر بـ20 مليون جنيه، عبارة عن سيارات وعقارات وإيداعات بنكية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كما تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة ضبط أحد الأشخاص، بتهمة تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي شراء الدولار الأمريكي، إذ أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والتحفظ على المضبوطات التى تم ضبطها بحوزة المتهم.