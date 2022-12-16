مباريات كرة قدم للأقزام في الإسكندرية.. «قصار القامة كبار الموهبة» (فيديو)

«لم يمنعهم قصر قامتهم من ممارسة رياضة كرة القدم، أقدامهم الصغيرة كانت كبيرة الموهبة حين يركلون الكرة يمينا ويسارا» هكذا كان المشهد داخل الملعب الخماسي بنادي الاتحاد السكندري، الذي احتضن مبارتي كرة قدم بين فرق قصار القامة في الإسكندرية، بفئتي البنين والبنات في مباريات صغيرة المدة على هامش احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم.

الأجواء الكرنفالية لم تقتصر على كرة القدم فحسب بل تبعها بعض الاستعراضات الوطنية التي شارك فيها فئة قصار القامة، معبرين عن إبداعهم الفني والرياضي.

احتفالية قصار القامة

وقال عصام شحاتة، رئيس جمعية الأقزام المصرية، إن احتفالية اليوم تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، لذا فهي رسالة من الأقزام تعبر عن تواجدهم ويمتلكون المهارات في العديد من المجالات.

أول فرق رياضية وفنية من قصار القامة

وأضاف شحاتة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجمعية تحتضن أول فريقي كرة قدم لفئة قصار القامة في مصر بفئتي البنين والبنات، بالإضافة لأول فرقة فنون شعبية من ذات الفئة التي تم تقديم أوراقها لوزارة الثقافة لكي يتم اعتمادها كفرقة رسمية للفنون الشعبية.

الإعاقة ليست في الجسد إنما في العقول

وذكر رئيس جمعية الأقزام المصرية، أن الإعاقة ليست بالجسد لكن في العقول التي ترفض المختلف عنه جسديًا.