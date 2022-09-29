ضوابط الجلوس على «التختة الأولى» في المدارس.. قصار القامة وضعاف البصر

أزمة تتكرر كل عام مع انطلاق أول يوم دراسي، إذ تتصاعد المشاحنات بين التلاميذ وأولياء الأمور من ناحية، والمعلمين ومديري المدارس خاصة ذات الكثافة المرتفعة، من ناحية أخرى، بسبب أسبقية وأولوية الجلوس على «التختة الأولى»، ما دفع بعض الإدارات التعليمية في المحافظات إلي وضع عدد من الضوابط والقواعد لجلوس التلاميذ على المقعد الأول، منعا لحدوث مشاكل.

وطبقا لقرارات أصدرتها مديريات وإدارات التربية والتعليم في عدد من المحافظات، لحل مشكلة الجلوس على المقاعد الأمامية، ومنها مديرية التعليم في قنا جنوب الصعيد، والتي أصدرت الأمر الإداري رقم 26 لسنة 2022، بشأن القواعد المنظمة لترتيب جلوس الطلاب داخل الفصول في أول يوم دراسي لحل مشكلة التختة الأولى، حفاظا على أمن وسلامة الطلاب.

قواعد جلوس الطلاب في المدارس ذات الكثافات المرتفعة

1- الأولوية تكون للطالب قصير القامة، حيث يجلس في الصفوف الأمامية بينما يجلس طويل القامة بالمقاعد الخلفية، تدريجيا وفقا للطول من الأقصر فالأطول فالأطول.

2- الطالب الذي يعاني من ضعف السمع أو البصر أو يعاني من أي إعاقة يجلس في الصفوف الأمامية، حتي لايتأثر سلبا أثناء تلقي دروسه.

قواعد جلوس الطلاب في المدارس ذات الكثافات العادية

1- تُوضع المقاعد على شكل حرف اللغة الإنجليزية «u».

2- يتم تدوير الطلاب يوميا في أماكن جلوسهم بالفصل.

ويلتزم التلاميذ بالجلوس في مقاعدهم طوال أيام العام الدراسي حتي نهايته، وتشهد عدد كبير من المدارس تدافعا في اليوم الأول من أولياء الأمور لحجز أماكن لأبنائهم للجلوس على التختة الأولي، لدرجة أنه في السنوات السابقة ظهرت صور لأولياء أمور يساعدون أبنائهم علي تسلق أسوار المدارس من أجل الوصول للفصول قبل فتح أبواب المدراس في المواعيد الرسمية لحجز المقاعد الأمامية.

وقال أولياء أمور من محافظة المنيا، لـ«الوطن» ومنهم علي زين، ومحمد علي، وعاشور مرعي، ومحمد نادي، إنهم يفضلون وضع آلية بخلاف القواعد التي أتبعتها مديريات التعليم، لحل مشكلة جلوس تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمقاعد الأمامية في أول يوم مدراس، بحيث تراعي تلك الآلية جلوس التلميذ ضعيف المستوى في الأمام حتى ينتبه للمعلم أثناء الشرح، مع مراعاة العوامل الصحية لبعض الطلاب من قصار القامة وضعاف البصر والسمع.