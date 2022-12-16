استئصال حنجرة مريض يعاني من ورم سرطاني بمستشفى العبور للتأمين الصحي

تمكن فريق طبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد عفيفي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وفريق العمل بالقسم، والدكتور وائل طولان، استشاري التخدير بالمستشفى، من استئصال كامل للحنجرة لمريض يعاني من ورم خبيث بالحنجرة، بعد أن عاني من صعوبة المرض.

المريض محجوزاً بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات

وظل المريض محجوزاً بالعناية المركزة بالمستشفى على جهاز التنفس الصناعي دون جدوى، وتم إجراء العملية والتي تمت بنجاح، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور.

محافظ كفر الشيخ يشيد بالفريق الطبي والمسئولين بالمستشفى

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالفريق الطبي والمسئولين بالمستشفى، خاصة أنها ليست العملية الأولى، حيث أجرت المستشفى أكثر من 90 عملية جراحية متنوعة بوحدة الجهاز الهضمي والكبد، للقضاء على قوائم الانتظار، موجهاً الشكر للفريق الطبي والعاملين بمستشفي العبور للتأمين الصحي.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال 5 عيادات

يقدم فرع التأمين الصحي الخدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ بالفترة المسائية بعيادات «العبور، وعمر بن الخطاب، والصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان، وعيادة الحامول» من الساعة الخامسة للساعة التاسعة مساءً.

والتخصصات المتاح العمل بها بالفترة المسائية من الساعة الخامسة للتاسعة مساءً، بعيادة العبور «الباطنة النساء، العظام، الجراحة، الأطفال، الممارس، الأسنان، تركيبات الأسنان، التحاليل، والأشعة»، وبعيادة عمر بن الخطاب «العظام، الباطنة، السكر ، القلب، الصدر، الممارس، المعمل»، وبالصحة المدرسية بكفر الشيخ «الغدد الصماء، الأنف والأذن، الأطفال، التحاليل»، وبعيادة عثمان بن عفان بدسوق «الباطنة، القلب، العظام، المسالك، الرمد، التحاليل»، وبعيادة الحامول «الباطنة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، الممارس، التحاليل».