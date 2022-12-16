قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن استراتيجية اليابان الدفاعية «غير المسبوقة»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «اليابان تعلن عن استراتيجية دفاعية غير مسبوقة»، وجاء بالتقرير أنه في خطوة غير مسبوق أنهت عقودا من تبني سياسة التعايش السلمي والالتزام بعدم امتلاك قوة عسكرية، أعلنت اليابان عن استراتيجية دفاعية جديدة تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدرتها العسكرية وتهيئتها لصراع مستمر عبر التزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين.

وأضاف التقرير: «وتعد الصين التحدي الاستراتيجي الأكبر الذي تواجهه اليابان على الإطلاق، وفق هذه الاستراتيجية الجديدة تخشى الحكومة اليابانية من أن تهاجم الصين تايوان وتهدد الجزر اليابانية القريبة وتضع سيطرة محتملة على الممرات البحرية».

وتابع أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة ستجعل من اليابان ثالث أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، حيث تتضمن مضاعفة النفقات الدفاعية على مدى 5 سنوات متجاوزة حد الإنفاق الدفاعي الذي تعتمده اليابان منذ عام 1976

واستطرد: «كوريا الجنوبية احتجت على ما جاء في الاستراتيجية اليابانية الجديدة للأمن القومي بخصوص جزر متنازع عليها بين طوكيو وسول، وطلبت سول أن تحذف طوكيو بشكل فوري من وثيقة استراتيجية الدفاع القومي مزاعمها بأن تلك الجزر هي جزء من أراضيها، واعتبرت أن ما جاء في تلك الوثيقة لا يساعد على بناء شراكة بين البلدين مبنية على نظرة مستقبلية».