أسعار اللحوم اليوم في مصر.. الكندوز تترواح بين 200 إلى 220 جنيها

تبحث العديد من الأسر المصرية والمواطنون عن أسعار اللحوم سواء الطازجة أو المجمدة أو المستوردة، خاصة أنها تمثل مصدر مهما للبروتينات، وكشف محمد ريحان عضو شعبة القصابين، عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16-12-2022.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16-12-2022

وقال «ريحان» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أسعار اللحوم سواء الضاني أو الكندوز تترواح بين 200 إلى 220 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الضاني الحي 100 جنيه، بينما سجل سعر لحوم الكندوز الحي 80 جنيهاً، فيما سجل سعر اللحم الجملي 180 جنيهاً.

أسعار اللحوم في الأسواق

وجاءت أسعار اللحوم بالأسواق والمحال كالتالي:

- كيس لحم مفروم أنواع مختلفة 900 جرام بـ 112.50 جنيه.

- كيس لحم مفروم أنواع مختلفة 320 جراما بـ 45.95 جنيه.

- كيس لحم مفروم خشن أنواع مختلفة 300 جرام بسعر 36.45 جنيه.

- كيس لحم مفروم خشن أنواع مختلفة 700 جرام بـ 78.95 جنيه.

- وضمن أسعار اللحوم في الأسواق، لحم مفروم بقري قليل الدسم وزن كجم بسعر 95 جنيها.

- سعر السجق البقري قليل الدسم وزن 1 كجم 85 جنيها.

- سعر وش فخدة بقري بلدي 175 جنيها.

- سعر موزة بقري بلدي 142 جنيها.

- سعر كيلو سجق بقري 85 جنيها.

- سعر كيلو مكعبات بقري بلدي 120 جنيها.

- سعر فخدة ضاني بلدي 170 جنيها.

- كتف ضاني بلدي بسعر 160 جنيها.