انخفاض أسعار اللحوم في مصر.. و«شعبة القصابين» توضح الأسباب

حققت أسعار اللحوم بالسوق المحلي استقرارًا كبيرًا اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022، بعد تراجعات سجلتها مؤخرًا، خاصةً على مستوى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك وفقًا للمعلن من الوزارة.

من جانبه، قال سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، إنَّ أسعار اللحوم في مصر شهدت انخفاضًا على مستوى منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والمجعات الاستهلاكية، مقارنة بأسعارها بالمحلات التجارية وداخل محلات الجزارة.

تخفيض أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية 30%

وأضاف «زغلول» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المواطنين يقبلون على شراء المواد الغذائية، خاصةً اللحوم، من منافذ البيع التابعة لوزارتي التموين والزراعة وغيرها، وكذلك المجمعات الاستهلاكية التي يتراوح فيها سعر كيلو اللحم المستورد ما بين 79 إلى 130 جنيهًا، على خلفية قرار وزير التموين بتخفيض الأسعار 30% عن محلات الجزارة.

وأوضح نائب رئيس شعبة القصابين، أنَّ اللحوم المستوردة من بلدان مثل الأرجنتين والسودان والبرازيل، تلقى إقبالًا كبيرًا لتسيطر على 60% من مبيعات اللحوم الحمراء في مصر، متوقعًا أن تشهد الأسواق المحلية مزيدًا من الشراء وانخفاض سعر كيلو اللحم البلدي، على خلفية تراجع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.

سعر كيلو اللحم يصل إلى 79 جنيهًا

يشار إلى تراجع أسعار اللحوم بجميع منافذها وداخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، خاصة اللحوم المجمدة والبرازيلي بجميع أنواعها، لينخفض سعر الكيلو البرازيلي المجمد إلى 79 بدلًا من 85 جنيها، ويصل سعر كيلو اللحم السوداني الطازج إلى 115 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو اللحم الضأن الطازج عند 130 جنيهًا، مقابل 120 جنيها لكيلو اللحم البلدي الطازج، و120 جنيهًا أيضا للحم البلدي المفروم وشرائح اللحم الطازج أو البوفتيك البلدي وكذلك كيلو الكبدة البلدي الطازجة صافي، جميعها نفس المستوى السعري.