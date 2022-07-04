أسعار اللحوم اليوم في مصر.. مخفضة بمنافذ وزارة التموين

يبحث الكثيرون عن أسعار اللحوم اليوم في مصر، حيث لا غنى عنها في عيد الأضحى، الذي يلقبه البعض بـ «عيد اللحمة»، وتزايدت عمليات البحث عبر محرك جوجل، عن السعر، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتستعرض «الوطن» أبرز أسعار اللحوم اليوم في مصر في الأسواق، وأسعارها في المجمعات الاستهلاكية أيضا التابعة لوزارة التموين، في إطار ما تقدمه من خدمات.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في مصر، كالتالي:

- تتراوح أسعار اللحوم الكندوز في السوق بين 180- 190 جنيها.

- كما يتراوح سعر كيلو الضأن بين 180 و200 جنيه.

- ويتراوح سعر اللحم الجملي بين 120 - 150 جنيها للكيلو.

- بينما يتراوح سعر الكيلو من البيتلو بين 170 - 190 جنيهًا للكيلو.

- فيما سجل سعر اللحم المفروم العادي 160 - 200 جنيه للكيلو.

- ويتراوح سعر كيلو الكبدة بين 180 - 200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في مصر.. المجمعات الاستهلاكية

ووفق بيان وزارة التموين، فإنه تم طرح ما يقرب من 150 إلى 200 طن لحوم في فروع التجزئة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، والبالغ عددها 415 فرعًا على مستوى المحافظات المتواجدة بها الشركة بـ16 محافظة.

وتأتي أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين كالتالي:

- يبلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة اليوم نحو 85 جنيهًا.

- ويصل سعر كيلو اللحم الطازج اليوم إلى 115 جنيهًا.

- ويصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد إلى نحو 130 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة نحو 65 جنيهًا.

وتستمر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة في فتح أبوابها أمام المستهلكين خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الاضحى المبارك، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً.

كما أنشات وزارة التموين، نحو 39 شادرًا على مستوى الجمهورية في الوقت الحالي وذلك من أجل توفير خراف العيد والأضاحي.