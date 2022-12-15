أسعار اللحوم اليوم في السويس.. كيلو الكندوز يبدأ من 160 جنيها

تبحث ملايين الأسر المصرية عن أسعار اللحوم لمعرفة مصدر شراء البروتين، فمنهم من يبحث عن شراء اللحوم الطازجة، أو لحوم مجمدة أو مستوردة ومنتجات اللحوم كالسجق وغيرها.

أسعار اللحوم في الأسواق

قال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، لـ «الوطن»، إن الحكومة تعمل على تطبيق إعلان الأسعار في المنافذ والأسواق والمحال التجارية لمنع التجار من المغالاة في الأسعار.

سجل سعر كيلو اللحوم الحية من 180 إلى 200 جنيهاً.

سجل سعر كيلو لحم كندوز 160 إلى 190 جنيهاً.

سجل سعر كيلو اللحوم البقري من 170 إلى 185 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الضاني 180 إلى 210 جنيهاً.

لحم سودانى من 130 إلى 135 جنيهاً.

لحم برازيلي من 115 إلى 120 جنيهاً للكيلو.

لحم هندي 100 إلى 105 جنيهاً للكيلو.

أسعار اللحوم قائم والمجمدات

سجل سعر اللحم الجاموس البلدي قائم 66 جنيها للكيلو، واللحم البلدي قائم 60 جنيهاً.

سعر السجق البلدي يتراوح بين 150 إلى 160 جنيهاً.

سعر كيلو السجق 50 جنيها والكبدة 88 جنيهاً، والفيلتو المستورد 110.

سجل سعر المفروم المستورد 95 جنيها واللحوم البقري المستورد 70 جنيها.