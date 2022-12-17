5 خدمات جديدة لسكان مدن غرب مطروح أبرزها إنشاء وحدات صحية وتحلية المياه

تسابق الحكومة الزمن لتوفير خدمات جديدة للمدن الحدودية في مرسى مطروح، وخاصة في كل من «النجيلة وسيدي براني والسلوم»، وتنفيذ العديد من المشروعات للمواطنين.

5 خدمات جديدة في مدن غرب مطروح

وقال اللواء مهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هناك اهتماما من الدولة بمدن محافظة مطروح خاصة الواقعة في القطاع الغربي، وهناك 5 خدمات أساسية جري تنفيذها لسكان تلك المدن وهي كالتالي:-

- حفر آبار وخزانات مياه كبيرة تسمح بتخزين كميات من مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب وسقيا المواشي والزراعات التكميلية في الوديان.

- رصف طرق بين القري والتجمعات السكنية في المناطق النائية.

- إنشاء محطات تحلية على المياه الجوفية في المناطق المحرومة من المياه التي لا يوجد بها شبكات مثل قرى مركز براني وقرى مركز السلوم، بطاقة إنتاجية من 100م3 وحتى 150 م3 لتضاف إلى محطات التحلية العملاقة داخل المدن وتقديم المزيد من الخدمات في قطاع مياه الشرب.

- مد أعمدة إنارة الشوارع في القرى وتوصيل الكهرباء للمنازل.

- إنشاء وحدات صحية ونقاط إسعاف لتخدم المواطنين وحركة السفر على طريق مطروح السلوم بطول 230 كم.

القرية البدوية في سيدي براني

وأضاف «مرتضى» أنه جرى تخصيص قطعة أرض من مطروح بموافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لإنشاء قرية بدوية في سيدي براني للمواطنين الأكثر احتياجا، على الطراز البدوية في التصميم والإنشاء والتنفيذ بما يتناسب مع طبيعة أبناء البادية والمقيمين في الصحراء، ويشرف عليها الجهاز المركزي للتعمير وينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي، بجميع الخدمات والمرافق التي توفر حياة كريمة للمواطنين من أهلنا في إحدى المناطق في مركز ومدينة سيدي براني.