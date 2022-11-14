رئيس جهاز التعمير: إنشاء 40 منزلا ريفيا و12 عمارة سكنية في شمال سيناء

قال المهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز التعمير بشمال سيناء، إن العمل جار على إنشاء 25 بيتًا ريفيًا بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، مشيرًا إلى أن المحافظة أيضا تشهد إنشاء 288 وحدة سكنية جديدة في مناطق حي الريسة وحي ضاحية السلام بوسط مدينة العريش.

وأضاف رئيس جهاز التعمير بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يتم العمل حاليا على إنشاء 6 عمارات سكنية بحي ضاحية السلام و6 أخرى بحي الريسة بنطاق مدينة العريش، تضم 288 وحدة سكنية وتتكلف 84 مليون جنيها.

بناء وتشطيب 40 منزلا بوسط سيناء

وكانت العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، أعلنت في بيان سابق لها، أنه تم بناء وتشطيب 40 منزلا بدويا جديدا بمناطق وسط سيناء، وتسليمها للمستحقين لها: «25 منزلا في مدينة الحسنة، و15 في قرية القسيمة» ضمن مشروع خطة الجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير سيناء)، بتكلفة 22.600 مليون جنيه، والمنازل كاملة التشطيب والمرافق ( كهرباء - مياه - صرف صحي - طرق وموقع عام )، وتم تسليم العقود والمفاتيح للمنتفعين، بعد أنتهاء وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

بناء 10 عمارات جديدة بحي الريسة شرق العريش

ومن جهة أخرى، أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه سيتم إنشاء 10 عمارات سكنية كاملة المرافق بحي الريسة شرق العريش، إضافية غير الـ 6 عمارات المعلن عنها مسبقا.