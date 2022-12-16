انقلاب سيارة محملة بالرمال على «صحراوي الإسكندرية» دون وقوع إصابات

وقع حادث مروري على الطريق الصحراوي في محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة محملة بالرمال، بمنطقة عبدالقادر غرب المدينة الساحلية ما سبب في تعطل الحركة المرورية دون وقوع إصابات، بحسب الأنباء الأولية، حيث ان السيارات الخلفية تعاملت مع الحادث بالشكل الأمثل.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي غربي المحافظة وتوقف الحركة المرورية على اثرها.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لبدء التعامل مع الحادث ورفع اثاره وسرعة تسيير الحركة المرورية.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال على طريق صحراوي الإسكندرية، وتوقف الحركة المرورية، حيث أجرت الأجهزة الأمنية بعمل تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية.

تحويلات مرورية على صحراوي الإسكندرية

فيما دفعت الأجهزة المعنية بمعداتها لرفع الرمال وسرعة تسيير الحركة المرورية، وتم الدفع بونش كبير لرفع السيارة من على الطريق، ولم يتسبب الحادث فى وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وجرى إزالة آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق وفتح الطريق أمام السائقين، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.