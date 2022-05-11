مصرع اثنين من 22 مصابا في انقلاب أتوبيس عمال بـ«صحراوي الإسكندرية» 

لقي اثنان مصرعهما من بين 22 شخصا أصيبوا، أمس الثلاثاء، في حادث انقلاب أتوبيس عمال بطريق الشركات، في اتجاه كوبري مرغم، غرب الإسكندرية.

ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يتوفى اثنان منهما من أصل 22 مصابا.

التصريح بدفن الجثتين

وصرحت جهات التحقيق المعنية، بدفن اثنين من ضحايا حادث مرغم غرب الإسكندرية بعد وفاتهما عقب وصولهما إلى المستشفى، وسماع أقوال المصابين إذا سمحت حالتهم، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والاطلاع على رخصة السيارة محل الواقعة، ومعرفة أسباب وقوع الحادث واستجواب سائق السيارة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي، باتجاه كوبري مرغم غربي المحافظة.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف ومسؤولي الحي، وتبين أن الحادث وقع بسبب انقلاب اتوبيس تابع لشركة الخزف والصيني بطريق الشركات مرغم.

ونُقل 8 مصابون إلى مستشفى العامرية العام، و11 مصابا إلى مستشفى مبرة العصافرة، و4 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة، إضافة إلى حالتي وفاة جرى نقلهما إلى مشرحة كوم الدكة.

تعامل فرق الإغاثة مع الحادث

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في الإسكندرية، أنه تم الدفع بفرق الإغاثة إلى المستشفيات لتقديم الدعم اللازم للمصابين، وجار عمل الأبحاث اللازمة على جميع الحالات لصرف التعويضات.

ورُفعت آثار الحادث، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.