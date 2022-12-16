مصطفى كامل يوضح تفاصيل قرار «الموسيقيين» مع ويجز: هناك من يفتعل أزمة

أصدر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا عاجلًا منذ قليل، لتوضيح التفاصيل المتعلقة بشأن أزمة النقابة مع مطرب الراب ويجز، بشأن عدم حصوله على تصاريح الغناء من النقابة، وذلك بالتزامن مع إحياء الأخير حفلًا غنائيًا يوم الأحد المقبل في ختام كأس العالم مونديال قطر 2022.

وقال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، في البيان الصحفي منذ قليل: إن كل ما يُثار من أخبار ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام بشأن مغني الراب ويجز، لا تمت للحقيقة بأي صلة وأنني وللمرة الأخيرة أؤكد أن هناك من يفتعل أزمة غير حقيقية وغير مبررة بهدف الإثارة.

أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

واستطرد بقوله: لا أعلم ما هو الهدف من افتعالها ومن هو الراعي لها وأنوه للمرة المليون، أن ويجز مثله مثل الكثير من الشباب شعبة الراب، الذين حاولت بكل السبل احتواءهم وتوفيق أوضاعهم بالشكل المنضبط واللائق فنياً وأدبياً مع العادات والتقاليد المصرية وبما يتلائم مع وضع الفن المصري الذي ظل وسيظل رائداً للفنون.

وأضاف نقيب الموسيقيين بقوله: آخر ما أود توضيحه للعامة، أن مؤدي الراب ويجز لم يحضر لمقر النقابة نهائياً أسوة بباقي كل زملاء شعبته شعبة الراب، منذ أن اتخذنا جميعاً نقيباً ومجلس إدارة قراراً بإلغاء كل التصاريح السابقة، وإعادة ضبط الأوضاع ولم الشمل لكل شعب الغناء والموسيقى بما يناسب عادات المصريين وتقاليدهم وموروثهم الفني والثقافي والموسيقي.

شروط مصطفى كامل لـ ويجز

وتابع: ومن ثم فإن مؤدي الراب ويجز نتيجة عدم حضوره لمقر نقابة المهن الموسيقية حتى الآن، وبناء على ذلك فهو لم يحمل التصريح النقابي بالعمل حتى الآن داخل جمهورية مصر العربية، ومن جانبي أعلن كل الدعم الشخصي والوطني لكل من يمثل وطني بالخارج، شريطة أن يكون تمثيلاً مشرفاً ولائقاً بسمعة الفن المصري باختلاف نماذجه وأشكاله الموسيقية.