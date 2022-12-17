نجل المنتج السينمائي الراحل محمد حسن رمزي يحتفل بعقد قرانه في القلعة

احتفل حسن رمزي، نجل المنتج السينمائي الراحل محمد حسن رمزي، بعقد قرانه، مساء أمس الجمعة، داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور أفراد أسرته وعدد من أصدقائه المقربين.

وشهد عقد القران حضور الفنانة المعتزلة هدى رمزي، عمة العريس، وشقيقه شريف رمزي وشقيقته شهد رمزي، والفنان هشام ماجد وأصدقاء العريس حسام ماجد ورامي ماجد وغيرهم.

وعلمت «الوطن» أن حسن رمزي كان يعتزم إقامة حفل زفاف كبير في الساحل، إلا أن ظروف الأزمة المرضية لشقيقه صلاح الذي يرقد في غيبوبة داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة حالت دون ذلك.