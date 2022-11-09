شريف رمزي يعلن خضوع شقيقه لعملية جراحية غدا

كشف الفنان شريف رمزي عن حالة شقيقه المنتج صلاح رمزي، التي لا تزال كما هي ودون أي تحسن رغم إجرائه عملية جراحية أمس.

وقال شريف رمزي، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «صلاح أجرى عملية أمس ويخضع لأخرى غدا، وأطالب الجميع بالدعاء له ليعود لنا بالسلامة».

وأعلن الفنان شريف رمزي منذ أيام عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خضوع شقيقه المنتج صلاح رمزي إلى عملية جراحية كبيرة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له قائلا: «صلاح أخويا هيعمل عملية كبيرة بكره إن شاء الله، أرجو الدعاء من الجميع».

حالة صلاح رمزي

ولا تزال الحالة الصحية للمنتج صلاح رمزي غير مستقرة، إذ دخل في غيبوبة منذ أغسطس الماضي، ويتواجد من وقتها داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات.

مرض صلاح رمزي

وأعلن الفنان شريف رمزي عن بداية مرض شقيقه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى، أرجو الدعاء».

وبعدها بأيام طالب جمهوره المتواجد في السعودية الدعاء لشقيقه أو أداء عمرة له بنية الشفاء.

وكتب رمزي، وقتها عبر خاصية الـ«ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أرجو من أي حد متواجد في السعودية لأداء عمرة أو ذاهب قريبًا، أنّ يتكرم بأداء عمرة لأخي صلاح رمزي بنية الشفاء والمغفرة بإذن الله تعالى، جعلها الله في ميزان حسناتكم».