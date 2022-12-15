أنغام لـ مصطفى قمر: «أنا دخلت أولى ابتدائي ونطيت لتالتة على طول»

كشف الفنان مصطفى قمر عن حصوله على شهادتي الصفين الخامس والسادس الابتدائي مع بعضهما، «والدي أصر على ذلك، ولم أعرف سبب ذلك حتى الآن»، فقاطعته الفنانة أنغام كاشفة عن موقف مشابهة لذلك.

أنغام: أي سنة تانية في الحياة هي أساس المرحلة

وقالت الفنانة أنغام خلال استضافتها الفنان مصطفى قمر ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، «نطيت سنتين، دخلت أولى ابتدائي ونطيت لثالثة ابتدائي علطول، ولا أعرف سبب عدم حصولي على الصف الثاني الابتدائي، لم يسألني أحد أو يأخذ رأيي».

وتابعت: «دة أوحش شيء ممكن يحصل، لأن أي سنة تانية في الحياة هي أساس المرحلة فأنا روحت في داهية، الأهالي بيحبوا يجربوا حاجات كانت في أحلامهم»، وأيد حديثها مصطفى قمر، قائلا: «كان موضوع بايخ بالنسبة لي».

مصطفى قمر: كنت نفسي أدخل كلية الهندسة

وأوضح مصطفى قمر أنه كان يحلم بالدخول بكلية الهندسة فكان يحب الرياضيات، ولكنه لم يكن يذاكر بشكل جيد في الثانوية العامة، فحصل على 76% وبالرغم من أن مجموعهيقبل الالتحاق بكلية الهندسة بالزقازيق إلا أن والده رفض التحاقه بكلية خارج الإسكندرية وأصر على التحاقه بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

وتابع: «كنت بروح الكلية بالجيتار من أول يوم مش بكشكول المحاضرات.. اللقطة دي كانت حاجة غريبة في إسكندرية»