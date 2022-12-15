مصطفى قمر لـ أنغام: أحب أغنيات «منير» وتعلمت منها الكثير

كشف الفنان مصطفى قمر، عن حبه لأغنيات محمد منير، أثناء المرحلة الجامعية، قائلا: «بحبه جدا وبتأثر به، واتعلمت حاجات كتير، واعجبت بشكل المزيكا دي، وساعتها كنت بحب الأغاني الغربي أكتر من الشرقي».

بداية مسيرته الغنائية

أضاف مصطفى قمر خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه نما ثقافته الغنائية من خلال البرامج الغنائية والموسيقية في التلفزيون، حيث كانت هناك برامج تعرض الفرق الموسيقية الغربية.

ولفت إلى أن مسيرته الغنائية بدأت خلال مشاركته في إحدى الحفلات في الجامعة، وكان مطرب الجامعة وقتها يدعى «جمال جوجو»، متابعا: «طلعت على المسرح، ونقلت وجهة نظري، ودي كانت بدايتي الغنائية، وبقى ليا جمهور في الجامعة».

وأوضح أن المزيكا عبارة عن رأي والمطرب ينقل رأيه في الحياة من خلال المزيكا للجمهور، متابعا: «كل أغنية بتغنيها أنغام بنحس بيها، حتى لو مش عايشة الحالة لكن مصدقاها».

أنغام تحكي كواليس أول أغنية لها

وكشفت الفنانة أنغام، كواليس بداية مسيرتها الفنية وغناءها أغنية «الركن البعيد الهادي»، قائلة إنها كانت وقتها تبلغ من العمر 17 سنة تقريبا، ووقتها كانت في أكاديمية الفنون ووقتها دخلت معهد الموسيقى العربية

وتابعت: «يوم ما نزلت سمعتها في العربيات وكان مشغلها التاكسي اللي راكباه واتكسفت ساعتها ومكنتش عاوزة السواق يعرف إني اللي بغنيها، إحساس مخيف، وقولت بالسرعة دي».

وأوضحت أنها غنت الأغنية قبل طرحها في الأسواق في إحدى الحفلات من إنتاج الإذاعة المصرية، وشهدت هذه الحفلة نجاح كبير.