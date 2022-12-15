مصطفى قمر لـ أنغام: اكتشفت موهبتي الغنائية في أتوبيس رحلة للعريش

تحدث الفنان مصطفى قمر عن طفولته وجوانب من حياته الشخصية، قائلا إنه تعلم «كلاسيك جيتار» في معهد الكونسرفتوار في الإسكندرية خلال إجازة الصيف، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما، واستمر لمدة 5 سنوات حتى توفي الأستاذ الذي كان يعلمه فقرر عدم الاستكمال حزنا على وفاته.

ظهور موهبة الغناء

وأضاف مصطفى قمر خلال لقاء ببرنامج «أنغام» المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه عندما وصل للمرحلة الثانوية ظهرت لديه موهبة الغناء، إذ كان قبلها يشعر بالخجل، مواصلا: «أثناء رحلتي مع أولاد عمي في العريش ورفح، كنا نغني معا في الأتوبيس أغاني لعبدالحليم حافظ، ففجأة صمتوا واستمريت في الغناء وحدي، وظللت أغني 3 أيام على التوالي حتى ذهب صوتي».

وروى ذكريات طريفة مع والده خلال طفولته، قائلا: «والدي حفظني أغنية بها كلمتين خارج النص، وعندما ذهبت إلى الحضانة طلبت مني المعلمة تسميع النشيد، والدنيا اتقلبت بعدها، وعندما سألوني عمن حفظني هذا النشيد فقولت لها أبي».

عندي 5 إخوات.. أصغرهم أصدر ألبوم

ولفت إلى أن لديه 5 إخوة أصغرهم «ياسر»، متابعا: «كنت بزعقله علشان يتعلم العزف بالجيتار، وحب الجيتار والغناء وعمل ألبوم اسمه (البنت حبت ولد) ولكن سافر أمريكا بعد ذلك للحصول على الدكتوراه في العلاج الطبيعي، وأوقات يظهر معي خلال حفلاتي بالإسكندرية».

وتابع مصطفى قمر: «كنت أحلم دائما وأنا صغير بالنجومية وأنني مثل عبد الحليم حافظ ، وأحيانا كنت أحب الليل كي أبدأ في التخيل والحلم، وبدأت خطواتي في المشوار الفني من كلية التجارة التي أراد أبي أن ألتحق بها بالرغم من أنني كنت أريد الالتحاق بالهندسة ولكنه رفض، فذهبت كلية التجارة منذ أول يوم بالجيتار وهذا الأمر كان غريبا على الجامعة كلها».