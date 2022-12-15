مصطفى قمر لـ أنغام: «إحنا عائلة تحب المقالب وأقنعت ابني إن الملك فاروق جده»

كشف الفنان مصطفى قمر، أنه اعتاد على المقالب من عائلته منذ صغره، مشيرا إلى أنه تعلم تلك المقالب من والده أثناء طفولته.

مقالب والدي كررتها مع ابني

أضاف مصطفى قمر، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام: «مقالب والدي معي، كررتها مع ابني إياد، كنا نلف إسكندرية، ونشاهد القصر، فقلت له: «القصر بتاع جدك الملك فاروق»، قالي: «جدي؟» قولت له: «جدك الملك فاروق مش أنا إسكندراني»، فعندما ذهب إلى المدرسة، قال لأًصدقائه: «جدي الملك فاروق».

وأوضح أن النجومية السريعة، إما أن تعطي للفنان ثقة أكبر، أو تغير شخصيته، ليتعامل مع الجمهور بشكل سيئ، متابعا: «شوفت الاتنين لحالات كتير».

صرفت 40 ألف جنيه على أغنية «بابا نويل»

وكشف كواليس أغنية «بابا نويل»، قائلا: «بحب أغاني الحواديت، علشان كدة عملت البيانولا العم نوح، وأغنية بابا نويل، بعد ما سجلنا الأغنية مكنش حد عاوز يصورها قالولنا هتعملوا إيه، ووقتها كنت باخد في الأفراح 1500 جنيه وقعدت سيزون كامل جمعت 40 ألف جنيه صرفتها كلها على الأغنية علشان نفسي أصورها»