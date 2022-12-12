التحالف الوطني للعمل الأهلي: قدمنا دعما ماديا لـ420 ألف أسرة

أشاد محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإنجازات التي حققها التحالف في الفترة الماضية، إذ إنّ إنجازات التحالف خلال الـ9 أشهر الماضية كانت كبيرة للغاية وحظيت بمتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنّ أساس تعامل التحالف الوطني هو التشاركية والتعاون بشكل كبير، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news».

الهدف من إنشاء التحالف

وأضاف «فؤاد»، أنّ الهدف من إنشاء التحالف كان إنشاء قاعدة بيانات بتشارك بين جميع المؤسسات، « كنا عاوزين نعمل بقاعدة واحدة وسيستم واحد، والحمد لله قدمنا دعم اجتماعي ومادي لـ 420 ألف أسرة بكافة المحافظات، وننفذ 200 ألف مشروع بكل قرى مصر، مؤكدًا أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم في عضويته 24 جمعية ومؤسسة.

نسعى لعدم تكرار ازدواجية الخدمات المقدمة للأشخاص

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يضم أيضًا الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مستوى 27 محافظة، وأهم ما يميز التحالف الوطني هو التنوع ما بين أعضائه ما بين الخدمات الطبية والتنموية والاجتماعية، التوعية، لافتاً إلى أنه عند توقيع الميثاق الوطني للتحالف في مارس 2022، كان الهدف هو التشاركية في العمل، والتشاركية تعني عمل قوافل مجمعة يتم من خلالها الوصول إلى جميع المستفيدين في أنحاء الجمهورية المستحقين.

التشاركية تعني عمل قوافل مجمعة

وتابع: «نسعى لعدم تكرار وازدواجية الخدمات المقدمة لنفس الأشخاص، ويتم العمل على أكثر من ملف في جمعية الأورمان، كما يوجد جمعية أخرى تعمل على ملفات أخرى، تكمل بعضها البعض»، لافتاً إلى أنه من خلال القوافل المجمعة التي يقوم بعملها التحالف في جميع محافظات الجمهورية، يمكن تقديم جميع الخدمات دون تكرارها لنفس الأشخاص.