حالة الطقس اليوم في المحافظات.. غائم جزئيا ومائل للبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، حيث يسيطر المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال إجازة نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، والذي يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح، على أن يكون الطقس غائم جزئيًا مائل البردة في الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشير التوقعات أن وتزداد فرص تكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس القاهرة الكبرى اليوم

ويكون طقس محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح، ويكون دافئ الحرارة نهارا.

طقس اليوم الجمعة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يكون مائل إلى البرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا غائم جزئيا مائل البردة ليلاً وفي الصباح.

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الجمعة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون مائل إلى البرودة ليلا دافئ نهارا غائم جزئيا، وجاء طقس البحر الأحمر لطيف نهارا وفي الصباح الباكر مشمس.

فيما جاء طقس اليوم في محافظات شمال وجنوب الصعيد مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة إلي حار نهارا مشمس.

وعن درجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الجمعة سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث بلغت 18 درجة، كما أنها سجلت أقل درجة حرارة للصغري حيث بلغت 5 درجات.